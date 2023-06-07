Beşiktaş 2-0'ı koruyamadı, sezonu 3. bitirdi!

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 6. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Baskıyı arttıran siyah beyazlılar Jackson Muleka ile 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor ilk yarının son anlarında Oğulcan Ülgün ile 45+2. dakikada farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Konuk ekip 47. dakikada Mahir Emreli, 51. dakikada da Pozuelo'nun golüyle 3-2 öne geçti. Şenol Güneş 9 dakika sonra oyuna müdahalede bulunarak Tayfur ve Maxim'i sahaya sürdü. Tayfur Bingöl girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü attı.
Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 61 ve 65. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yaptığı iki asistle takımı adına öne çıkan isim oldu.
BEŞİKTAŞ 3. SIRADA BİTİRDİ
Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin önüne, 2. sıraya yerleşme şansını kaçırdı. Siyah beyazlı ekip sezonu 78 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 51 puanla 8. sırada tamamladı.
GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.
Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.
Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.
ATIBA VEDA ETTİ
Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.
Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.
Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.
Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
VODAFONE PARK'TA İLK GOLÜNÜ ATTI
Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson dar açıdan topun dibine girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Portekizli oyuncu bu sezon Vodafone Park'taki ilk golünü kaydetti.
MULEKA İLE İKİNCİ GOL
Cenk Tosun'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jackson Muleka, düzgün bir aşırtma vuruşuyla takımının ikinci golünü kaydetti.
MERT'İN HATASI, FARK 1'E İNDİ
Pozuelo'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan uzkatan sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden kaçırdığı top ağlarla buluştu ve durum 2-1 oldu.
2-0'DAN 2-2'YE GELDİ
Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşunda Guilherme ortayı yaptı. kale önünde Mahir Emreli kafayı vurdu ve durum 2-2 oldu.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ
Moreno'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pozuelo karşı karşıya pozisyonda Mert'ten sıyrılıp dar açıdan topu ağlara gönderdi ve 3-2 öne geçti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN MÜDAHALESİ VE BERABERLİK
Cenk Tosun'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Tayfut Bingöl, topu sağına çekip yerden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve eşitliği yakaladı.
CENK TOSUN OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, 90+3. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR [İLK YARI]
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
41. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan şık pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
Vodafone Park'ta oynanan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 6. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Baskıyı arttıran siyah beyazlılar Jackson Muleka ile 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor ilk yarının son anlarında Oğulcan Ülgün ile 45+2. dakikada farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Konuk ekip 47. dakikada Mahir Emreli, 51. dakikada da Pozuelo'nun golüyle 3-2 öne geçti. Şenol Güneş 9 dakika sonra oyuna müdahalede bulunarak Tayfur ve Maxim'i sahaya sürdü. Tayfur Bingöl girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü attı.
Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, 61 ve 65. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası oyun dışında kaldı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun yaptığı iki asistle takımı adına öne çıkan isim oldu.
BEŞİKTAŞ 3. SIRADA BİTİRDİ
Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin önüne, 2. sıraya yerleşme şansını kaçırdı. Siyah beyazlı ekip sezonu 78 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 51 puanla 8. sırada tamamladı.
GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.
Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.
Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.
ATIBA VEDA ETTİ
Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.
Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.
Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.
Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
VODAFONE PARK'TA İLK GOLÜNÜ ATTI
Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson dar açıdan topun dibine girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Portekizli oyuncu bu sezon Vodafone Park'taki ilk golünü kaydetti.
MULEKA İLE İKİNCİ GOL
Cenk Tosun'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jackson Muleka, düzgün bir aşırtma vuruşuyla takımının ikinci golünü kaydetti.
MERT'İN HATASI, FARK 1'E İNDİ
Pozuelo'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan uzkatan sert vurdu. Kaleci Mert'in elinden kaçırdığı top ağlarla buluştu ve durum 2-1 oldu.
2-0'DAN 2-2'YE GELDİ
Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşunda Guilherme ortayı yaptı. kale önünde Mahir Emreli kafayı vurdu ve durum 2-2 oldu.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ
Moreno'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pozuelo karşı karşıya pozisyonda Mert'ten sıyrılıp dar açıdan topu ağlara gönderdi ve 3-2 öne geçti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN MÜDAHALESİ VE BERABERLİK
Cenk Tosun'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Tayfut Bingöl, topu sağına çekip yerden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve eşitliği yakaladı.
CENK TOSUN OYUNA DEVAM EDEMEDİ!
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, 90+3. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR [İLK YARI]
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
41. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan şık pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
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