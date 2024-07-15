Bertrand Traore geri döndü! İmzalar atıldı!

Villarreal'den ayrılan Başakşehir'in eski futbolcusu Bertrand Traore, daha önce kiralık oynadığı Ajax ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bertrand Traore geri döndü! İmzalar atıldı!
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15 Temmuz 2024 15:41
Hollanda Ligi takımlarından Ajax, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak formasını giyen Bertrand Traore'yi yeniden kadrosuna kattı.

Vitesse, Chelsea, Lyon, Aston Villa, Başakşehir ve son olarak Villarreal'in formasını giyen Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore, Ajax ile resmi sözleşme imzaladı.

Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu, 2026 Haziran'a kadar Ajax forması giyecek.

Başakşehir döneminde beklentilerin altında kalan Traore, geçen sezon Villarreal formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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