Bertrand Traore, Başakşehir için geliyor

por Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'nin transferinde sona geldi.



Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusunun kiralanması için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Anlaşmada satın alma maddesinin de olduğu ortaya çıktı.



Bertrand Traore cumartesi günü İstanbul'a gelerek, Medipol Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayacak.



Medipol Başakşehir gelecek hafta Bertrand Traore için basının önünde imza töreni düzenleyecek.



Geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta forma giyen Traore, Türkiye'de yeniden eski günlerine dönmek için mücadele edecek.



Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen santrfor ve sol kanatta da forma giyen Traore'nin Aston Villa ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.





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