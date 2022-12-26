Bertolacci, Karagümrük'e geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



İstanbul temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde;



"Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.



Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin der ve başarılar dileriz!"



İtalyan futbolcu daha önce Ocak 2021-Ocak 2022 arasında Fatih Karagümrük forması giymişti.





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