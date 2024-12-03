Berke Özer'in ilginç hikayesi!

Galatasaray maçına damga vuran Berke Özer'in kariyer başlangıcında ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Berke Özer'in ilginç hikayesi!
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03 Aralık 2024 11:42
Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 12 kritik kurtarış yapan Berke Özer, haftaya damgasını vurdu.

Süper Lig'de bu sezon bir maçta en çok kurtarış (12) yapan kaleci olan file bekçisi 2017'de Tam Saha dergisine verdiği röportajda kariyerine nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:

"Futbola Bucaspor'un okulunda başladım. İlk dönemler stoperdim. Elit takıma çıktım stoper olarak. Bir maçımızda penaltı atışları yapılacaktı ve kalecilerimiz sakatlanmıştı. Ben de penaltı atışları için gönüllü olarak kaleye geçmek istedim. Birkaç penaltı kurtardım. Altyapı hocalarımız da kaleci olarak oynatmaya başladı. 10-11 yaşındaydım.

BABAM KALECİLİĞİ İSTEMİYORDU

Annem, lisanslı bir atlet. Babam da kaleciymiş ve İzmirspor'da oynamış. Benden 7 yaş büyük ağabeyim var; profesyonel basketbol oynuyordu. Babam futbol oynamama çok destek veriyordu ama kaleci olmamı hiç istemiyordu. Kalecilerin sahadaki en baskı altındaki kişiler olduğunu ve kaleci bir hata yaptığı zaman, tüm takımın emekleri boşa gidebildiği için oldukça yıpratıcı bir meslek olduğunu söylüyordu. Ancak babam benim tercihlerime hiçbir zaman karışmadı. Kararım ne olursa olsun bana hep destek verdi. Muslera'yı da çok beğeniyorum. Karakter olarak herkesin saygı duyduğu bir kaleci."

SEZON SONU BOŞA ÇIKACAK

2021 yılında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 10 kişi yendiği maçta kurtarışlarıyla devleşen kaleci Berke Özer, kariyer performansını yine Galatasaray'a karşı sergiledi. Eyüpspor ile olan sözleşmesi ise bu sezonun sonunda bitiyor. 24 yaşındaki file bekçisi gösterdiği performansla hem yurt hem de yurt dışından birçok takımın radarına girmiş durumda. Bu sezon 15 maçın 5'inde golü kalesine kapatmasını bildi. Fenerbahçe, 2018'de 2.5 milyon euroya Altınordu'dan aldığı Berke'yi Belçika ekibi Westerlo'ya kiralık vermiş, sonra da bedelsiz olarak Portimonense'ye göndermişti. Yetenekli kaleci, Eyüpspor'da yeniden parladı.

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