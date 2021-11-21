Berke Özer: '21 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyorum'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Berke Özer'in sözleri şu şekilde;



"21 SENEDİR KORUYORDUM ZATEN"



"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 gün antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten."



"YÜRÜYÜŞÜMÜZE HERKES ŞAHİT OLACAK"



"Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek."



"RÜYADA GİBİYİM"



"Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz tek beklentiniz galibiyet. Biz buraya galibiyet için geldik ve aldık. Galibiyetten başka bir şey yoktu aklımda. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim."





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