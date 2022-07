Berkay Kurubacak'ın hayali şampiyonluk

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor'un 19 yaşındaki defans oyuncusu Berkay Kurubacak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Abant bölgesindeki bir otelde sürdüren Sakaryaspor'un genç oyuncusu Kurubacak, AA muhabirine, kamplarının yorucu ama güzel geçtiğini anlattı.



Teknik direktör İlker Püren ve tüm antrenörlerin istediklerini yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Kurubacak, "Çok sıkı çalışıyoruz. Çok iyi çalışma ve aile ortamı var. Hazırlık maçlarında da güzel performans sergiledik. Son maçımızı galibiyetle tamamladık. Her şey yolunda." dedi.



Kurubacak, sezon başı kamplarının her yıl olduğu gibi zor ve yorucu geçtiğini dile getirerek, "Antrenmanlarımız daha çok güç ve kuvvete dayalı geçiyor. Hocalarımızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Taktik anlamda da çok fazla çalışıyoruz. Bizim için yorucu geçiyor ama sezon başını iyi geçirmemiz lazım ki bunu sezona yansıtabilelim." diye konuştu.



"İnşallah sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız"



Lige şampiyon olarak çıktıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Kurubacak, şunları söyledi:



"Sakaryalı'yım, Sakarya'nın çocuğuyum. İlk profesyonel yılımda şampiyon olmak çok gurur ve onur vericiydi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Geçen sene çok iyi bir aile ortamı vardı. Bu sene de öyle. Sonu şampiyonlukla tamamlandı. İnşallah bu sene de mutlu sona ulaşırız. Bu seneki hedefimiz, ligi en iyi yerde bitirmek. Çok iyi takımız. Sakaryaspor, her zaman şampiyonluk için oynar. Bizim hedefimiz bu yönde."



Spor Toto 1. Lig'de çok zorlu takımların bulunduğuna işaret eden Kurubacak, her maça kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.



"İnşallah sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız." diyen Kurubacak, "Bireysel olarak hedefim, alabildiğim en yüksek süreleri alabilmek. Hocalarımızın verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Genç oyuncu olarak daha çok çalışmam, daha çok kendimi gösterebilmem, ön plana çıkabilmem lazım. Aldığım süreleri iyi değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kurubacak, kariyer planlamasını "En üst liglerde ve iyi yerlerde futbol oynamak" şeklinde yaptığını dile getirerek, "Sakaryaspor formasını uzun yıllar taşımak istiyorum. İnşallah hayallerimin hepsi gerçek olur. Ayrıca milli takım formasını giymeyi de çok isterim. İnşallah bir gün bana da nasip olur." diyerek sözlerini tamamladı.









