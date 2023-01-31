Berkan Kutlu'ya İtalya'dan teklif!

Son dönemde Galatasaray'ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı.



Serie A'da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese, milli orta saha için Sarı Kırmızılı ekibe resmi teklifini sundu.



SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLENDİ



Berkan'ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi.



Milli oyuncuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray'ın cevabını beklemeye başladı. 31 Ocak'ta İtalya'da ara transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle İtalyan temsilcisinin Sarı Kırmızılılar'dan bir an önce cevap almak istediği öğrenildi.



CLERMONT DA İLGİLENDİ



Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira'nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti. Ligue 1'de 8. sırada bulunan Clermont da milli oyuncuyla ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.



4 MİLYON EURO'YA GELDİ



Temmuz 2021'de 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen başarılı orta saha, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. A Milli Takım formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.





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