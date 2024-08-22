Berkan Kutlu: 'Bu tur daha bitmedi'





Turu geçeceklerine inandığını söyleyen Berkan Kutlu, Galatasaray 'ın tecrübeli oyuncularından Berkan Kutlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.Turu geçeceklerine inandığını söyleyen Berkan Kutlu,

"Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz. Nerede görev verirse hocamız oradayız. Çalışmaya devam." dedi.