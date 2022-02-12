Berisha'nın eşinden eleştirilere yanıt!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi aladığı ve zaman zaman taraftarların tepkisine maruz kalan Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha'dan bir paylaşım yaptı.



Daha önce de sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine cevap veren Vesa Berisha, bu kez, "Çok komiksiniz. Çoğu taraftarın profesyonel futbolcu ve antrenör olduğunu bilmiyordum, haydi gerçeğe dönelim. Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta süre alan Mergim Berisha, 5 kez fileleri sarstı.





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