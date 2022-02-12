Berisha'nın eşinden eleştirilere yanıt!

Fenebahçe'nin bu sezon en çok eleştirilen futbolcularından biri olan Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Berisha'nın eşinden eleştirilere yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 21:09
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi aladığı ve zaman zaman taraftarların tepkisine maruz kalan Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha'dan bir paylaşım yaptı.

Daha önce de sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine cevap veren Vesa Berisha, bu kez, "Çok komiksiniz. Çoğu taraftarın profesyonel futbolcu ve antrenör olduğunu bilmiyordum, haydi gerçeğe dönelim. Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta süre alan Mergim Berisha, 5 kez fileleri sarstı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.