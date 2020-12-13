Bentaleb, Beşiktaş için sarı ışıkta

Adem Ljajic'in istenilen performansa bir türlü ulaşamaması nedeniye 10 numara bölgesine takviye planlayan Beşiktaş'ta Nabil Bentlaeb'in ismi gündeme gelmiş ancak Schalke 04'te 2 kez kadro dışı kalması nedeniyle tereddüt yaşanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Bentaleb hakkında istediği rapordan çıkan sonucun ardından rota yeniden yıldız futbolcuya çevrildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Schalke04.de
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Bentaleb, Beşiktaş için sarı ışıkta
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13 Aralık 2020 13:20
Beşiktaş'ta gündem Nabil Bentaleb... Cezayirli Ghezzal'ın, "Beraber oynadığım en iyi oyuncu" dediği vatandaşı için Sergen Yalçın, detaylı bir rapor istedi.

'Asla bir Balotelli değil'

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun asla bir Balotelli olmadığı, hatta kadro dışı kaldığı iki dönemde haksızlığa uğradığı iddia edildi. Bentaleb'in ilk kadro dışı kaldığında sakat olduğu ama sakatlığı olan tüm oyuncuları teknik direktörün maça çağırdığı ancak Bentaleb'in gitmediği belirtildi. Fakat Bentaleb'in eşi hastanede olduğu için bu maçı kaçırdığı hatırlatıldı.

Bentaleb'in ikinci kez kadro dışı kalmasındaki nedenin ise dil kursunu kaçırması olduğu belirtildi, fakat bu kursu kaçıran tek ismin Cezayirli oyuncu olmadığı, ancak diğer oyuncuların aksine Bentaleb'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın aldığı bu rapor sonrasında Bentaleb'e daha da sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.





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