Benjamin Mendy cezaevinde çıktı, transfer oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyerken tecavüz suçlaması sebebiyle iki yıldır formasından uzak kalan Benjamin Mendy, futbola geri döndü.29 yaşındaki futbolcunun, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.Monaco'da gösterdiği inanılmaz performansla beraber 2017'de 57.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan ancak pandemi zamanında cinsel istismar uyguladığı iddia edilerek mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin suçlarından şimdiklidik aklandığı açıklanmıştı.Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat etti. Chester Kraliyet Mahkemesi'nde süren yargı sürecinde tutuklu olan 28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu. 6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek.