Benfica, gelecek sezon öncesi transfer hazırlıklarına hız verdi. Portekiz ekibi, sezon başında Fulham'dan Bayern Münih'e 51 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Portekizli orta saha Joao Palhinha ile ilgileniyor.



CNN Portekiz'in haberine göre, Benfica, João Palhinha ile ilgileniyor. Portekiz ekibi henüz resmi bir teklif yapmadı ancak oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.



TRANSFERDE 2 ENGEL BULUNUYOR



Olası bir transferin maliyeti ve Palhinha'nın Bayern'de kalmak istemesi, bu transferdeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Bayern Münih'de bu sezon 24 maçta 941 dakika sahada kalan yıldız orta saha, gol katkısında bulunmadı.