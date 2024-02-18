Benfica liderliğini 6 golle perçinledi!

Portekiz Premier Lig 22. hafta maçında Benfica, ilk yarısında 5 gol attığı karşılaşmada Vizela'yı 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica liderliğini 6 golle perçinledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 23:00
Son güncelleme 18 Şubat 2024 23:03
Portekiz Premier Lig 22. hafta maçında Benfica ile Vizela karşılaştı. Karşılaşmayı ilk yarıda 5 gol bulan Benfica 6-1 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 45+1. dakikada David Neres, 25. dakikada Nicolas Otamendi, 30. dakikada Tiago Gouveia, 45+4'te Rafa Silva ve 88. dakikada Marcos Leonardo kaydetti. 

Vizela'nın tek golü 48. dakikada Samuel Essende'den geldi. Essende, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltı atışından da yararlanamadı. 

Bu skorla birlikte puanını 55 yapan Benfica liderliğini sürdürdü. Vizela ise 16 puanda kalarak son sıradan kurtulamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery