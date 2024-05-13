Benfica'dan Angel Di Maria açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica'dan Angel Di Maria açıklaması!
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13 Mayıs 2024 10:48
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Alman teknik adam, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Schmidt, "Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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