Bellerin: 'Vegan oldum, hayatım değişti'

Arsenal'in İspanyol futbolcusu Hector Bellerin, vegan yaşam biçimini benimsedikten sonra hayatının değiştiğini anlattı.



2019'da geçirdiği ağır sakatlıktan ve ameliyatların etkisinden vegan olması sayesinde hızla iyileştişini anlatan Bellerin, "Vegan yaşam tarzı sayesinde sakatlıktan daha sağlıklı ve hızlı geri döndüm. 3 yıl önce vegan oldum ve artık günlük kararlarımı daha bilinçli alıyorum. İlk başlarda zordu, alışveriş hayatımın önemli parçasıydı. Zamanla doğaya verdiği zararı, kirliliğin boyutunu fark ettim ve hala doğayla birlikte nasıl yaşayacağımı öğrenmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı."



Bellerin israf etmeme konusunda sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğini belirterek, yeni deri ceket almak yerne ikinci el tercih ettiğini, eski gömleklerden yastık dikmek gibi hobiler edindiğini de sözlerine ekledi.



İspanya Milli Takım formasını da giyen Hector Bellerin'in yanı sıra futbol dünyasından İngiliz savunmacılar Chris Smalling, Fabian Delph gibi isimlerinle birlikte Serena Williams, Lewis Hamilton gibi ünlü sporcular vegan yaşam tarzını benimsemiş durumda.



