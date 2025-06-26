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Belçika yarı finalde! Almanya'yı farklı geçtiler

Son şampiyon Belçika, Almanya'yı 83-59 mağlup ederek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

calendar 26 Haziran 2025 02:03
Haber: AA
Belçika yarı finalde! Almanya'yı farklı geçtiler
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 83-59 yenen Belçika, yarı finale çıktı.

Dengeli başlayan çeyrek final karşılaşmasının ilk periyodu, 21-21 eşitlikle tamamlandı. Belçika, ilk iki periyotta üç sayılık isabetlerle skora tutunan Almanya karşısında devre arasına 41-36 önde gitti. İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren Belçika, üçüncü çeyreğini 65-53 önde geçtiği mücadeleyi 24 sayı farkla 83-59 kazandı.

Turnuvanın son şampiyonu Belçika, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.


Madalya şansını yitiren Almanya ise 5-8'incilik klasman maçında Türkiye ile eşleşti.

Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Julio Anaya (Panama), Viola Györgyi (Norveç)

Belçika: Vanloo 12, Allemand 15, Delaere 6, Meesseman 30, Linskens 14, Ramette, Claessens, Mununga, Massey, Mbaka 1, Joris 5

Almanya: Peterson 2, Fiebich 8, Bessoir 12, Buhner 13, Geiselsoder 13, Wilke 4, Feldrappe, Crowder, Eichmeyer, Bielefeld 1, Bar 6

1. Periyot: 21-21

Devre: 41-36

3. Periyot: 65-53


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