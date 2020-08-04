beIN Sports: 'Yapabilecek bir şeyimiz yok'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitini belirlemesi ve Fenerbahçe'nin limitini %32 oranında düşürmesi sonrası sarı lacivertli kulübün taraftarları sosyal medyada yayıncı kuruluş için boykot çağrısı yaptı.



Bloomberg'ten Ercan Ersoy'un, harcama limitleri üzerine görüşünü sorduğu beIN Sports yetkilileri, "Harcama limitleri hakkında yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Digitürk, Türk futbolunun en büüyk ve en uzun süreli yatırımcısı olarak kalmaya devam ediyor." yorumunu yaptı.



FENERBAHÇE'NİN LİMİTİ 18.8 MİLYON EURO



Fenerbahçe, TFF tarafından belirlenen 154 milyon TL (18.8 milyon euro) harcama limiti üzerine internet sitesinden yayınladığı açıklamayla tepki göstermişti. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



