Phoenix Suns guardı Bradley Beal'ın, Suns'tan ayrılmak adına sözleşmesindeki takas vetosu maddesini iptal etme üzerine herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.



Beal son birkaç haftadır takas söylentilerinde yer alıyor ve sözleşmesinde yer alan takas vetosu maddesi, Phoenix'in kendisini dahil edebileceği herhangi bir anlaşmayı zorlaştırıyor.



Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, kendisi ve tecrübeli guardın takas edilmeme maddesinden vazgeçme konusunda hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi:



"Suns veya başka bir takımla takas hakkında hiçbir görüşme olmadı. Bradley'nin tüm odağı Suns'ın işleri yoluna koymasına yardımcı olmak üzerine."



Beal yakın zamanda Phoenix koçu Mike Budenholzer tarafından benche alınmıştı. Bu hamlenin ardından takas vetosu maddesinden vazgeçmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda ise, 31 yaşındaki oyuncu olası bir takas konusunda "kontrol benim elimde" ifadesini kullanmıştı.



Bartelstein ayrıca, Beal'ın takas vetosu maddesini geri çekme olasılığını, yalnızca "mükemmel" bir senaryo için değerlendirebileceğini yineledi. Geçmişte, Beal'ın mevcut anlaşması yürürlükte olduğu sürece geçerli olan takas vetosu maddesinden asla tamamen vazgeçmeyeceği belirtilmişti.



Bu sezon 50,2 milyon dolar kazanan Beal, 2026-27 sezonu sonuna dek 110,8 milyon dolar daha kazanacak.



