Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'u çalıştıran Bayram Bektaş, oyuncuları tebrik ederek iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti. Bektaş, golde ise basit bir hata yaptıklarını ifade etti.



"ORGANİZEYDİK AMA SONUÇLANDIRAMADIK"



Bayram Bektaş, "Kenara açılan topun devamında rakibe, gol noktasına pas verdik. Kendi oyuncumuza çarpan top filelere gitti. Üst üste gelen hatalardan geri düştük. Golü aradık ve fırsatları bulduk ama ilk yarı orta sahada sıkıntı yaşadık. Rakip arkaya sarkınca sorunlar yaşadık. İkinci yarı oyunu dengeleyerek beraberliği yakaladık. Maçı kazanabilirdik. Pas anlamında oyunun kontrolünü alınca rakip uzun pasa döndü. Dönen toplarla organize atak geliştirdik ama sonuçlandıramadık" dedi.



"SAHA DA KÖTÜYDÜ"



Çaykur Rizespor'un Süper Lig'den düşen büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Biz bu güce karşı direnç koyduk. Son saniye galip gelecek pozisyonu yakaladık ama çok kötü kullandık. Rakibi üçe bir yakaladık. Atsak maç bitiyordu. Bir puan ile dönüyoruz üzgünüz. Saha da çok kötüydü. Özellikle bu tür sahalar pas oyunu oynayan takımlar için zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



SAMSUN'DAN GELEN BASIN MENSUPLARI TERK ETTİ



Samsun'dan gelen basın mensuplarının toplantı odasını terk etmesi ile ilgili soruya ise Bektaş, "Basın odası, katılmak isteyen gelir, istemeyen, gelmeyen katılmayabilir. Saygı duyuyorum. Basın mensuplarından objektif yorum beklerim. Takım kötü oynayınca eleştirilecek olan benim. Bu takım bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Sonuçlandırma ile ilgili sıkıntımız var. Objektif olduktan sonra saygı duyuyorum. Basın mensupları aracılığı ile kendimizi kamuoyuna anlatıyoruz. Hata yapabilirim, özür dilemeyi bilirim." diye konuştu.





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