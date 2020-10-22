ALMANYA'DA SON 3 MAÇI KAYBETTİ

SUAREZ 22 MAÇTIR ATAMIYOR

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son şampiyon Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 72. dakikada Kingsley Coman, 41. dakikada Leon Goretzka, 66. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, Atletico Madrid gibi dişli bir takımı 4-0 yenerek hem 3 puana ulaştı, hem de gövde gösterisi yaptı.Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gelecek hafta Bayern Münih, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Salzburg'u ağırlayacak.Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, son 3 Almanya seferinde istediği sonuçları alamadı.4-0 Dortmund2-1 Leverkusen4-0 Bayern MünihBu arada Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Luis Suarez ise Şampiyonlar Ligi'nde son 22 deplasman maçında gol atamadı.