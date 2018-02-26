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Bayern Münih'te Coman şoku! 2 ay...

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman'ın ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'te Coman şoku! 2 ay...
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26 Şubat 2018 23:19
Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldığı maçta 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kingsley Coman'ın durumu belli oldu.

EN AZ 2 AY

L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, ayak bileğinden opersayon geçirdi ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kingsley Coman'ın sahalara dönme süresinin uzayabileceği ve Dünya Kupası'na yetiştirilmesi çalışılacağı belirtildi.

Bayern Münih ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Coman, bu sezon 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.



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