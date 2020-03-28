Bayern Münih'in istediği Fenerbahçeli

Fenerbahçe'nin sezon başında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nden 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Altay Bayındır'a, Alman devi Bayern Münih talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Bayern Münih'in istediği Fenerbahçeli
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28 Mart 2020 11:05
34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi.

Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın da yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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