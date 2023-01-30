Bayern Münih'ten sürpriz transfer

Bayern Münih, kadrosunu Portekizli bek Joao Cancelo ile güçlendiriyor.



The Athletic'in haberine göre, Alman ekibi, Cancelo'nun kiralık transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı.



Bayern Münih'in Cancelo için yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.



Bu sezon Manchester City'de 26 maça çıkan 28 yaşındak savunma oyuncusu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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