Bayern Münih'ten Rashford sürprizi!

Bayern Münih, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford da radarına giren isimlerden biri oldu.



İngiliz basınında CF Bayern Insider'ın haberine göre, Rashford'un ismi Alman devi Bayern Münih'in transfer listesine alındı.



MANU'NUN TALEBİ 45 MİLYON EURO



Ruben Amorim, İngiliz yıldızın geleceği konusunda net bir tavır sergilerken, kulüp Rashford için yaklaşık 45 milyon euro talep ediyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 17 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.



