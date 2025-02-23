Bayern Münih'te Kimmich'e yeni sözleşme!

Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joshua Kimmich ile yola devam etmeye hazırlanıyor.



Sky'da yer alan habere göre, kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.



Bayern Münih ve Kimmich tarafının anlaşmaya yakın olduğu ve kesin anlaşma sağlanması ile birlikte Alman yıldızın 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Bayern Münih'te bu sezon 35 maçta süre bulan Kimmich, 1 gol attı ve 10 asist yaptı.



