Bayern Münih, Nkunku'yu gündemine aldı

Bayern Münih, Chelsea forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.





Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız yıldız, Bavyera ekibinin çok yönlü yapısı nedeniyle kadrosuna katmak istediği isimlerin başında geliyor.





BİRDEN FAZLA POZİSYON İÇİN UYGUN

Teknik direktör Vincent Kompany'nin, Nkunku'yu birden fazla mevkide kullanabileceği ideal oyuncu olarak değerlendirdiği belirtildi. Ancak Bayern'in bu transferdeki hamleleri, oyuncunun maliyeti ve kulübünün taleplerine bağlı olacak.





REKABET YÜKSEK





Romano'ya göre bu yaz birçok kulüp 27 yaşındaki yıldız için nabız yokladı. Chelsea'nin planları ve bonservis beklentisi transferin yönünü belirleyecek. Nkunku'nun geleceği şu an için tamamen açık durumda.



