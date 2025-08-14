14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Bayern Münih, Nkunku'yu gündemine aldı

Bayern Münih, Chelsea'nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. Oyuncu için karar, maliyet analizine göre verilecek.

calendar 14 Ağustos 2025 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Nkunku'yu gündemine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih, Chelsea forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız yıldız, Bavyera ekibinin çok yönlü yapısı nedeniyle kadrosuna katmak istediği isimlerin başında geliyor.

BİRDEN FAZLA POZİSYON İÇİN UYGUN



Teknik direktör Vincent Kompany'nin, Nkunku'yu birden fazla mevkide kullanabileceği ideal oyuncu olarak değerlendirdiği belirtildi. Ancak Bayern'in bu transferdeki hamleleri, oyuncunun maliyeti ve kulübünün taleplerine bağlı olacak.

REKABET YÜKSEK

Romano'ya göre bu yaz birçok kulüp 27 yaşındaki yıldız için nabız yokladı. Chelsea'nin planları ve bonservis beklentisi transferin yönünü belirleyecek. Nkunku'nun geleceği şu an için tamamen açık durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.