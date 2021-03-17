Bayern Münih - Lazio: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Lazio'yu konuk ediyor.Allianz Arena'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Bayern Münih - Lazio maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Bilindiği gibi ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 4-1 kazanmıştı.Bayern Münih'te Douglas Costa, Kouassi ve Tolisso sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.Lazio'da Lazzari eksik olan isim olurken Akpa-Akpro, Hoedt, Luis Alberto, Marusic ceza sınırındaki iismlerNeuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; LewandowskiReina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile- Avrupa kupalarında Lazio'yu ilk kez konuk etmeye hazırlanan Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Münih'i ilk kez ziyaret eden son 21 rakibine mağlup olmadı (20G 1B).- Bayern, Hansi Flick göreve geldikten sonra sahasında oynadığı altı Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım ilk maçını sahasında 3+ farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam edemedi (0/88).- Jamal Musiala, ilk maçta Lazio filelerini havalandırarak Bayern Münih'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcüsü olmuştu. Musiala, Bavyera ekibi adına üst üste iki karşılaşmada gol atan ikinci 20 yaş altı oyuncu olabilir (Mart 2016'da Kingsley Coman).- Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için en az dört gole ihtiyacı olan Lazio, bunu deplasmanda en son Ekim 1999'da Maribor karşısında başarmıştı (4-0).