Bayern Münih - Lazio: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Lazio'yu konuk ediyor.
Allianz Arena'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Bayern Münih - Lazio maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 4-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Bayern Münih'te Douglas Costa, Kouassi ve Tolisso sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Lazio'da Lazzari eksik olan isim olurken Akpa-Akpro, Hoedt, Luis Alberto, Marusic ceza sınırındaki iismler
Bayern Münih
Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski
Lazio
Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında Lazio'yu ilk kez konuk etmeye hazırlanan Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Münih'i ilk kez ziyaret eden son 21 rakibine mağlup olmadı (20G 1B).
- İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetti.
- Bayern, Hansi Flick göreve geldikten sonra sahasında oynadığı altı Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.
- Deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Lazio (5B 9M), tek galibiyetini Eylül 2003'te Beşiktaş karşısında almıştı (2-0).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım ilk maçını sahasında 3+ farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam edemedi (0/88).
- Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçta da karşılıklı goller atılırken; bu süreç Kupa 1 tarihindeki en uzun seri konumunda.
- Jamal Musiala, ilk maçta Lazio filelerini havalandırarak Bayern Münih'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcüsü olmuştu. Musiala, Bavyera ekibi adına üst üste iki karşılaşmada gol atan ikinci 20 yaş altı oyuncu olabilir (Mart 2016'da Kingsley Coman).
- Robert Lewandowski, Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 31 iç saha maçında 33 gole doğrudan katkı sağladı (28 gol & 5 asist). Bavyera ekibi, bu turnuvada Polonyalı yıldızın fileleri havalandırdığı 21 iç saha karşılaşmasından da galip ayrıldı.
- Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için en az dört gole ihtiyacı olan Lazio, bunu deplasmanda en son Ekim 1999'da Maribor karşısında başarmıştı (4-0).
- Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gole doğrudan katkı sağladı (14 gol & 5 asist) ve Bayern Münih bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Polonyalı yıldız, turnuva tarihinde sadece Jürgen Klopp ile daha fazla golde pay sahibi olmuştu (17 gol & 6 asist).
Allianz Arena'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Bayern Münih - Lazio maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 4-1 kazanmıştı.
İki takımın eksikleri
Bayern Münih'te Douglas Costa, Kouassi ve Tolisso sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Lazio'da Lazzari eksik olan isim olurken Akpa-Akpro, Hoedt, Luis Alberto, Marusic ceza sınırındaki iismler
Bayern Münih
Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Roca, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski
Lazio
Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile
Dikkat çeken istatistikler
- Avrupa kupalarında Lazio'yu ilk kez konuk etmeye hazırlanan Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Münih'i ilk kez ziyaret eden son 21 rakibine mağlup olmadı (20G 1B).
- İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son dört Şampiyonlar Ligi maçını kaybetti.
- Bayern, Hansi Flick göreve geldikten sonra sahasında oynadığı altı Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 18 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.
- Deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Lazio (5B 9M), tek galibiyetini Eylül 2003'te Beşiktaş karşısında almıştı (2-0).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir takım ilk maçını sahasında 3+ farkla kaybettiği iki ayaklı eleme turunda yoluna devam edemedi (0/88).
- Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçta da karşılıklı goller atılırken; bu süreç Kupa 1 tarihindeki en uzun seri konumunda.
- Jamal Musiala, ilk maçta Lazio filelerini havalandırarak Bayern Münih'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç golcüsü olmuştu. Musiala, Bavyera ekibi adına üst üste iki karşılaşmada gol atan ikinci 20 yaş altı oyuncu olabilir (Mart 2016'da Kingsley Coman).
- Robert Lewandowski, Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 31 iç saha maçında 33 gole doğrudan katkı sağladı (28 gol & 5 asist). Bavyera ekibi, bu turnuvada Polonyalı yıldızın fileleri havalandırdığı 21 iç saha karşılaşmasından da galip ayrıldı.
- Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için en az dört gole ihtiyacı olan Lazio, bunu deplasmanda en son Ekim 1999'da Maribor karşısında başarmıştı (4-0).
- Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gole doğrudan katkı sağladı (14 gol & 5 asist) ve Bayern Münih bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Polonyalı yıldız, turnuva tarihinde sadece Jürgen Klopp ile daha fazla golde pay sahibi olmuştu (17 gol & 6 asist).