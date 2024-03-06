Bayern Münih - Lazio maçıyla ilgili tutuklama kararı!

Bayern Münih - Lazio maçı için Almanya'ya giden bir İtalyan taraftar, Hitler'in Nazi partisini kurduğu birahanedeki Nazi selamı nedeniyle tutuklandı ve para cezasına çarptırıldı.

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Bayern Münih - Lazio maçıyla ilgili tutuklama kararı!
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06 Mart 2024 16:44
Son güncelleme 06 Mart 2024 16:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih - Lazio maçıyla ilgili bir tutuklama kararı çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Almanya'da Adolf Hitler'in Nazi partisini kurduğu Hofbrauhaus bira fabrikasına giden 100 kişilik İtalyan taraftar grubu arasından 18 yaşındaki taraftarın Nazi selamı nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Genç taraftara ayrıca para cezası verildiği aktarıldı.

İtalyan taraftarların ayrıca, Hofbrauhaus bira fabrikasında, Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki müttefiki İtalyan diktatör Benito Mussolini lehine de tezahürat yaptığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetmiş, sahasında ise rövanş maçını 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

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