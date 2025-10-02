02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-09'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-08'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-09'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-09'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-09'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-09'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-08'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-09'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-08'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-09'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-18'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-09'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-09'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-07'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-09'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-09'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Bayern Münih'in Michael Olise planı!

Bayern Münih, 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

calendar 02 Ekim 2025 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'in Michael Olise planı!
Bayern Münih, Michael Olise için harekete geçti.

Bild'in haberine göre Bayern Münih, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE



Olise'ye yalnızca İngiliz ekipleri değil, Avrupa'nın devleri de göz dikmiş durumda. Liverpool, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in genç yıldız için artan ilgisi olduğu belirtiliyor.

Haberde, bu kulüplerin gelecek yaz Olise için 100 milyon euroya kadar ödemeye hazır oldukları vurgulandı.

BAYERN'İN PLANI

Bayern Münih yönetimi, Olise'yi uzun vadeli projelerinde önemli bir parça olarak görüyor. Bu nedenle sözleşme uzatmayı, oyuncunun değerini artırmayı ve dış ilgiyi mümkün olduğunca engellemeyi planlıyor.

 Reklam 
