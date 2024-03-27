Bayern Münih'in en büyük hedefi Martin Zubimendi

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışından uzak kalan Bayern Münih gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



Bayern Münih, İspanyol orta saha için harekete geçti.



60 MİLYONLUK MADDESİ VAR



Sky Sports'da yer alan habere göre Bayern Münih, son iki sezondur Real Sociedad ile iyi bir performans gösteren Martin Zubimendi için harekete geçti. Martin Zubimendi'nin de bu transfere sıcak baktığı ve Bayern Münih'te oynamak istediği söylendi.



Bayern Münih'in bu transfer için Martin Zubimendi'nin sözleşmesinde yer alan 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyebileceği de söylendi.



Ancak Bayern Münih'in, yeni teknik direktör belli olduktan veya Tuhcel'in takımda kalmasının ardından bu transferi gerçekleştirmek istediği de yer aldı. Ayrıca yeni adaylar tartışılmadan önce Kimmich/Goretzka'nın geleceğinin netleştirilmesi gerektiği de söylendi.



42 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Real Sociedad formasıyla 42 resmi maça çıkan Martin Zubimendi bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



