Almanya Kupası son 32 turu maçında Viktoria Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Sportpark Hohenberg'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 5-0'lık skorla kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ryan Gravenberch, 45+1. dakikada Mathys Tel, 53. dakikada Sadio Mane, 67. dakikada Jamal Musiala ve 82. dakikada Leon Goretzka kaydetti.



Bayern Münih, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.



Lige de fırtına gibi başlayan Bayern Münih, ligde oynayacağı Union Berlin maçıyla yoluna devam edecek.





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