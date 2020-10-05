Bayern Münih Douglas Costa'ya imza attırıyor

Juventus, Douglas Costa'nın Bayern Münih'e kiralanması konusunda ikna oldu ve anlaşmalar sağlandı. Bayern'in Costa transferini duyurmasının ardından Juventus Federico Chiesa'yı açıklayacak.

Bayern Münih Douglas Costa'ya imza attırıyor
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05 Ekim 2020 00:27
Avrupa'da transferin hareketli saatlerine girilirken bir büyük hamle de Juventus ile Bayern Münih arasında Douglas Costa transferiyle yaşandı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nın kiralık olarak Bayern Münih ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda da Alman ekibinde oynayan Douglas Costa'nın gidişine izin verilme nedeninin ise Juventus'un Fiorentina'da Federico Chiesa transfer etme isteği olduğu belirtildi.

Douglas Costa transferinin açıklanmasının ardından Juventus'un da Chiesa'nın imzasını duyuracağı belirtiliyor.

Douglas Costa 2015 yılında Shakhtar'dan Bayern'e 30 milyon euroya transfer olmuş, 2 sezonun ardından Juventus'a önce kiralanmış ve daha sonra da 40 milyon euroya İtalyanlara satılmıştı. Costa yeniden Bayern'e dönerek transfer döneminin önemli imzalarından biri olmuş olacak.



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