Bayern'den Galatasaray'a karşı sürpriz ihtimal: Pavlovic

Bayern Münih'in 1 Kasım'da profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki genç futbolcu Aleksandar Pavlovic, sakatlık sorunu yaşayan Bayern Münih'te Galatasaray karşılaşmasında forma bulabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern'den Galatasaray'a karşı sürpriz ihtimal: Pavlovic
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06 Kasım 2023 18:44
Bayern Münih'in 1 Kasım'da profesyonel sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Aleksandar Pavlovic, Galatasaray karşısında forma bulabilir. 

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Orta alandaki futbolcularının sakatlık problemi yaşamasından dolayı Bayern Münih, önündeki dönemde oynayacağı maçlara formül arıyor.

Haberde; Kimmich'in cezası, Goretzka'nın da sakatlıkları dolayısıyla Darmstadt ve Borussia Dortmund maçlarında ilk kez süre alan ve bir golün de asistini yapan Aleksandar Pavlovic için sürpriz bir iddia öne sürüldü.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR

Teknik direktör Tuchel'in Galatasaray karşısında Goretzka'yı riske etmeyeceği ve 19 yaşındaki Alman ön liberonun Goretzka'nın yerine Galatasaray karşısında forma giyebileceği belirtildi. 

HARRY KANE'İN GOLÜNE ASİST 

Genç oyuncu, hafta sonunda oynanan Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında oyuna sonradan girmiş ve Bayern Münih'in dördüncü golünde Harry Kane'e asist yapmıştı.

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