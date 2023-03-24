Bayern'de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor

Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann'la yolların ayrıldığı belirtildi.



Alman gazetesi Bild'in son dakika şeklinde geçtiği habere göre Bayern'in Nagelsmann'la yollarını ayırdığı ifade edildi. Nagelsmann'ın yerine göreve getirilecek en yakın adayın ise Thomas Tuchel olduğu bilgisi geçildi.



Ligde Dortmund'un 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG'yi eleyerek yoluna devam ediyordu.



Bayern yönetiminin 35 yaşındaki teknik direktör Nagalsmann'un yönetiminden memnun olmadığı uzun süredir konuşuluyordu.



Nagelsmann, 2021 yılında Red Bull Leipzig'de görev yaparken 20 milyon euroya yakın bir sözleşme fesih bedeli ödeyerek takımın başına getirilmişti.





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