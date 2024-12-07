Bundesliga'nın 13. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, evinde Alexander Blessin'in yönetimindeki St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti.
Bay Arena'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 6. dakikada Florian Wirtz ve 21. dakikada Johnathan Tah kaydetti.
St. Pauli'nin tek golünü ise 84. dakikada Morgan Guilavogui kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayer Leverkusen 26 puana ulaşırken, 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'a konuk olurken, St. Pauli evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.
Bay Arena'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen'in gollerini 6. dakikada Florian Wirtz ve 21. dakikada Johnathan Tah kaydetti.
St. Pauli'nin tek golünü ise 84. dakikada Morgan Guilavogui kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayer Leverkusen 26 puana ulaşırken, 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'a konuk olurken, St. Pauli evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.