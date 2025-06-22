Bayer Leverkusen, Jarell Quansah için el sıkıştı!

35 MİLYON EURO

HAZİRAN 2030!

GERİ ALMA MADDESİ!

PERFORMANSI

Erik Ten Hag önderliğinde yeni sezona hazırlanan Alman ekibi Bayer Leverkusen, gelecek sezona iddialı bir kadro oluşturmak adına ilk adımını attı.Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Leverkusen, bu transfer için Liverpool'a 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre Alman ekibi, Liverpool'a ekstra 5.8 milyon euro daha ödeme yapacak.Siyah-kırmızılı ekip, Jarell Quansah ile 2030 yılına kadar anlaşmaya vardı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.Liverpool, Jarell Quansah'ın olası bir transfer durumunda geri alma hakkına sahip olacak.Jarell Quansah, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla 25 resmi maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.