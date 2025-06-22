Bayer Leverkusen, Jarell Quansah için el sıkıştı!

Erik Ten Hag önderliğinde yeni sezona hazırlanan Alman ekibi Bayer Leverkusen, gelecek sezona iddialı bir kadro oluşturmak adına ilk adımını attı.
35 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Leverkusen, bu transfer için Liverpool'a 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre Alman ekibi, Liverpool'a ekstra 5.8 milyon euro daha ödeme yapacak.
HAZİRAN 2030!
Siyah-kırmızılı ekip, Jarell Quansah ile 2030 yılına kadar anlaşmaya vardı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.
GERİ ALMA MADDESİ!
Liverpool, Jarell Quansah'ın olası bir transfer durumunda geri alma hakkına sahip olacak.
PERFORMANSI
Jarell Quansah, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla 25 resmi maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
35 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Leverkusen, bu transfer için Liverpool'a 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre Alman ekibi, Liverpool'a ekstra 5.8 milyon euro daha ödeme yapacak.
HAZİRAN 2030!
Siyah-kırmızılı ekip, Jarell Quansah ile 2030 yılına kadar anlaşmaya vardı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.
GERİ ALMA MADDESİ!
Liverpool, Jarell Quansah'ın olası bir transfer durumunda geri alma hakkına sahip olacak.
PERFORMANSI
Jarell Quansah, 2024-2025 sezonunda Liverpool formasıyla 25 resmi maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
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