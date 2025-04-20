Bayer Leverkusen'e St. Pauli çelmesi!

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda St. Pauli ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen'e St. Pauli çelmesi!
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20 Nisan 2025 22:26

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta maçında Bayer Leverkusen, St. Pauli'ye konuk oldu.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bayer Leverusen'in golünü dakika 32'de Patrik Schick kaydetti. St. Pauli'ye beraberliği getiren golü ise 78. dakikada Carlo Boukhalfa attı. 

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 2 maç üst üste beraberlik alarak lider Bayern Münih'in 8 puan gerisine düştü.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, beraberliğin ardından puanını 64'e yükseltti. St. Pauli 30 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk edecek. St. Pauli, Werder Bremen deplasmanına gidecek.

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