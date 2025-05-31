31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-086'
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-187'
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Bayer Leverkusen, Antony'nin peşinde

Takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen, transferde de Antony ile ilgileniyor. Transfer gerçekleşirse Erik ten Hag ile Antony, üçüncü kez aynı takımda çalışacak.

calendar 31 Mayıs 2025 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 22:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Bayer Leverkusen, Antony'nin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'in başına geçen Erik ten Hag, Anthony ile üçüncü kez aynı takımda çalışmak üzere.

Kicker'ın haberine göre Florian Wirtz'in ayrılığı sonrası Alman ekibi takımına bir adet ofansif ortasaha ve bir adet kanat dahil etmek istiyor.


Lyon'da top koşturan Ryan Cherki ve Manchester United oyuncusu Alejandro Garnacho da Wirtz'in boşluğunu doldurmaya aday isimler ancak bu iki oyuncu Leverkusen'in gözünde daha az gerçekci hamleler.

Bu nedenlerden dolayı Alman ekibi gözünü Erik ten Hag ile daha önce Ajax ve Manchester United'da çalışmış Anthony'e dikti.

ANTHONY'NİN İSPANYA'DAKİ İSTATİSTİĞi

Bu kış transfer dönemi Manchester United'dan Real Betis'e kiralanan Anthony, İspanyol kulübüne çıktığı 26 maçta 9 gol 5 asistlik katkı verdi

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.