Bayer Leverkusen, Antony'nin peşinde

ANTHONY'NİN İSPANYA'DAKİ İSTATİSTİĞi

Geçtiğimiz günlerde Bayer Leverkusen'in başına geçen Erik ten Hag, Anthony ile üçüncü kez aynı takımda çalışmak üzere.Kicker'ın haberine göre Florian Wirtz'in ayrılığı sonrası Alman ekibi takımına bir adet ofansif ortasaha ve bir adet kanat dahil etmek istiyor.Lyon'da top koşturan Ryan Cherki ve Manchester United oyuncusu Alejandro Garnacho da Wirtz'in boşluğunu doldurmaya aday isimler ancak bu iki oyuncu Leverkusen'in gözünde daha az gerçekci hamleler.Bu nedenlerden dolayı Alman ekibi gözünü Erik ten Hag ile daha önce Ajax ve Manchester United'da çalışmış Anthony'e dikti.Bu kış transfer dönemi Manchester United'dan Real Betis'e kiralanan Anthony, İspanyol kulübüne çıktığı 26 maçta 9 gol 5 asistlik katkı verdi