Batshuayi'ye Premier Lig'den teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'ye Premier Lig'den teklif
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25 Ağustos 2023 20:38
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 20:39
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yıldız oyunculara teklif gelmeye devam ediyor.

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euro'luk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.



BEKLENTİ 10-12 MİLYON EURO

Haberde; Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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