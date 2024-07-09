Batista Mendy'den transfer açıklaması: 'Kafam burada...'

Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Batista Mendy A Spor'dan Yunus Emre Sel'e kouştu.
Macaristan kampında açıklamalarda bulunan Batista Mendy, 'Hazırlıklarımız iyi gidiyor, yakın zaman içinde eleme maçı oynayacağız bizim için önemli maç. Geçen sezonki performansım benim açımdan ve takım açından iyiydi, iyi anlaştık ve başardık diyebilirim. Hem takımla ve bireysel olarak kafam burada her şeyim Trabzonspor'da. Ligi kazanıp ve Avrupa Ligi'nde gitmek istiyoruz. Bireysel olarak performansı yukarı çıkarmak istiyoruz. Bireysel olarak daha iyisini yapmak istiyorum. Performansımın fark edilmesi beni memnun eden bir şey. Kafam burada, teklifler gelirse değerlendirilir. Buradaki hedefimiz ligi kazanmak." dedi.
"POZİSYONUM 6 NUMARA"
Asıl pozisyonum 6 numara. Hocamızın geride ihtiyacı varsa oynamak ve yapmak durumundayım. Transfer sezonun başından beri yapılan transferler iyi oyuncular. Barisic John ve Cihan iyi oyuncular. Buraya gelmeden önce ligin seviyesinin yüksek olmasını beklemiyordum.
"DAHA AGRESİF OLMALIYIZ"
Ligin ve oyuncuların seviyesi oldukça yüksek. Bazı maçlarda domine edemedik rakiplerimiz daha agresif oldular. Bizim de daha agresif olmamız gerekiyor. Hepimizin hayalleri vardır, benim de hayallerim var. Dünyadaki büyük liglerde oynama hayallerim var.
"AVCI KAPALI BİRİ DEĞİL"
Avcı iyi bir antrenör oyuncularına karşı kapalı değil ve herhangi bir durumda onula konuşabiliyor.
Muhammed Cham ile ilgili gelen soruya cevap veren Mendy, 'Onu Fransa'dan tanıyorum. İyi bir oyuncu buraya gelirse bize yardımcı olacağını düşünüyorum'
Akademiden gelen iyi oyuncularımız var. Bu konuda çalışacak ve emek sarf edecek olan onlar. Fransa ile Trabzon arasında fark var. Dışarıda sizi bırakmıyorlar sevgiyi hissediyorsunuz. Her dakika fotoğraf çekiyorlar fark bunu diyebilirim. Buraya geldiğimde tesisler beni şaşırttı. Bana gösterdiklerinde bu kadarını beklemiyordum. Kesinlikle bunu beklemiyordum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler.
Macaristan kampında açıklamalarda bulunan Batista Mendy, 'Hazırlıklarımız iyi gidiyor, yakın zaman içinde eleme maçı oynayacağız bizim için önemli maç. Geçen sezonki performansım benim açımdan ve takım açından iyiydi, iyi anlaştık ve başardık diyebilirim. Hem takımla ve bireysel olarak kafam burada her şeyim Trabzonspor'da. Ligi kazanıp ve Avrupa Ligi'nde gitmek istiyoruz. Bireysel olarak performansı yukarı çıkarmak istiyoruz. Bireysel olarak daha iyisini yapmak istiyorum. Performansımın fark edilmesi beni memnun eden bir şey. Kafam burada, teklifler gelirse değerlendirilir. Buradaki hedefimiz ligi kazanmak." dedi.
"POZİSYONUM 6 NUMARA"
Asıl pozisyonum 6 numara. Hocamızın geride ihtiyacı varsa oynamak ve yapmak durumundayım. Transfer sezonun başından beri yapılan transferler iyi oyuncular. Barisic John ve Cihan iyi oyuncular. Buraya gelmeden önce ligin seviyesinin yüksek olmasını beklemiyordum.
"DAHA AGRESİF OLMALIYIZ"
Ligin ve oyuncuların seviyesi oldukça yüksek. Bazı maçlarda domine edemedik rakiplerimiz daha agresif oldular. Bizim de daha agresif olmamız gerekiyor. Hepimizin hayalleri vardır, benim de hayallerim var. Dünyadaki büyük liglerde oynama hayallerim var.
"AVCI KAPALI BİRİ DEĞİL"
Avcı iyi bir antrenör oyuncularına karşı kapalı değil ve herhangi bir durumda onula konuşabiliyor.
Muhammed Cham ile ilgili gelen soruya cevap veren Mendy, 'Onu Fransa'dan tanıyorum. İyi bir oyuncu buraya gelirse bize yardımcı olacağını düşünüyorum'
Akademiden gelen iyi oyuncularımız var. Bu konuda çalışacak ve emek sarf edecek olan onlar. Fransa ile Trabzon arasında fark var. Dışarıda sizi bırakmıyorlar sevgiyi hissediyorsunuz. Her dakika fotoğraf çekiyorlar fark bunu diyebilirim. Buraya geldiğimde tesisler beni şaşırttı. Bana gösterdiklerinde bu kadarını beklemiyordum. Kesinlikle bunu beklemiyordum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler.
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