Başpehlivan Zeybek'in hedefi altın kemerin sürekli sahibi olmak

- "Çok güzel bir süreç geçirdik"

- "(Ahmet Taşçı) Ustamızdan helalliğimizi aldık"

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.Son iki yılın şampiyonu Zeybek, AA muhabirine, hedefinin üçüncü kez altın kemeri almak olduğunu belirtti.Kış dönemini ağır çalışmayla geçirdiğini belirten Zeybek,dedi.Zeybek, başpehlivan Osman Aynur ile yıllardır çalışmalar yaptıklarını anlattı.Küçük yaşlardan bu yana Aynur'u örnek alarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Zeybek, şunları kaydetti:Zeybek, geçen yıl kemeri ikinci kez kazandığında Edirne'den çıkar çıkmaz yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı'nın yanına giderek elini öptüğünü anlattı.Taşçı'nın güreşseverler arasında "ahlı" olarak adlandırılan altın kemer için helallik verdiğini anlatan Zeybek, şöyle devam etti:Zeybek, altın kemeri sürekli olarak Antalya'ya götürmek için er meydanında güreşeceğini dile getirdi.