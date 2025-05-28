28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Basketbolda play-off çeyrek final maçları başlıyor

Ligi ilk iki sırada bitiren Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in favori olarak görüldüğü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları 29 Mayıs Çarşamba'dan itibaren oynanacak.

calendar 28 Mayıs 2025 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 11:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda play-off çeyrek final maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları başlıyor

Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.

Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:

29 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (Sinan Erdem)

31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

1 Haziran Pazar:

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.