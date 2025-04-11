Basketbolda haftanın programı

Basketbolda bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Ligi'nde bütün maçlar aynı gün ve aynı saatte yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:







Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Bugün:



19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)



Cumartesi:



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)



18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)



20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)



13 Nisan Pazar:



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)



14 Nisan Pazartesi:



19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)







Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi



13 Nisan Pazar:



15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)



15.00 Haremspor-İstanbul Ankaspor (Beylikdüzü)



15.00 Kapaklıspor-Çağdaş Bodrumspor (Çekmeköy Organize Sanayi Bölgesi)



15.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)



15.00 Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)



15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls CO Basket (Selçuklu Belediyesi)



15.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Hayri Gür)



15.00 iLab Basketbol-Çayırova Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)



15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)



