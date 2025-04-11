Basketbolda haftanın programı

Basketbolda bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Basketbol Ligi'nde bütün maçlar aynı gün ve aynı saatte yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)
20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)
13 Nisan Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
14 Nisan Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
13 Nisan Pazar:
15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)
15.00 Haremspor-İstanbul Ankaspor (Beylikdüzü)
15.00 Kapaklıspor-Çağdaş Bodrumspor (Çekmeköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
15.00 Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls CO Basket (Selçuklu Belediyesi)
15.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Hayri Gür)
15.00 iLab Basketbol-Çayırova Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Türkiye Basketbol Ligi'nde bütün maçlar aynı gün ve aynı saatte yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)
18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)
20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)
13 Nisan Pazar:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
14 Nisan Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
13 Nisan Pazar:
15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)
15.00 Haremspor-İstanbul Ankaspor (Beylikdüzü)
15.00 Kapaklıspor-Çağdaş Bodrumspor (Çekmeköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
15.00 Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls CO Basket (Selçuklu Belediyesi)
15.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Hayri Gür)
15.00 iLab Basketbol-Çayırova Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)