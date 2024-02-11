Basketbolda dev maçta kazanan Anadolu Efes!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas'ı 95-92 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbolda dev maçta kazanan Anadolu Efes!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 15:00
Son güncelleme 11 Şubat 2024 15:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 95-92 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş

Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 13, Walden 7, Buğrahan Tuncer 18, McCormack 10, Radebaugh 2, Prepelic 29, Samet Geyik, İsmet Akpınar 2, Göksenin Köksal 5, Yeboah 6

Anadolu Efes: Pleiss 22, Bryant 19, Thompson 17, Ercan Osmani 5, Erten Gazi 6, Beaubois 8, Derek Willis 12, Rıdvan Öncel 6, Salih Altuntaş, Melih Tunca

1. Periyot: 18-28

Devre: 41-48

3. Periyot: 66-74

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery