Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında imzalanan yeni dönem yayın sözleşmesi ile tarihi bir anlaşma gerçekleştirildi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi yayın hakları imza töreni basın toplantısı, 5 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da düzenlendi.Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany'nin konuşmaları ile başladı.Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni adresi Tivibu olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası ile Türkiye Basketbol Federasyonu All-Star maçları Tivibu Spor'da sporseverlerle buluşacak.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki maçların tamamı canlı olarak yayınlanacak. Bu sekiz maçtan ikisi ise şifresiz yayın yapan Tivibu Spor'dan ücretsiz olarak izlenebilecek. 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise haftada 3 maç canlı yayında basketbolseverler ile buluşacak.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuşmasında, "Türk Basketbolu için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Avrupa'nın en değerli ligleri arasında yer alan Kadın ve Erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin de yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yaratmak bizim için çok önemliydi. Tivibu anlaşmamız sayesinde, bu iki amacımızı bir arada gerçekleştirme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum.Bizi Tivibu ile buluşturan, bize heyecan veren çıkış noktamız, ortak amacımız olan; her eve girebilmek anlayışıydı. Basketbolu her evde izlenir, her mahallede oynanır hale getirmek istiyoruz.En yüksek teklifle basketbola inancını ortaya koyan Tivibu ve Türk Telekom ailesine teşekkür ediyorum.Yurtiçi ve yurtdışı yayın anlaşmalarının toplamında da, döviz kurlarındaki artışa rağmen, Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligimizde Euro bazında %60'lık bir artış sağlıyoruz.Kadınlar Basketbol Süper Ligimizde ise, %120'lik bir yayın geliri artışı oluşturuyoruz. Birlikte güçlü bir takım olacağımıza ve basketbol izleyicilerine eşsiz deneyimler sunacağımıza dair güvenim tam." dedi.Türkiye'nin en uygun fiyatlı TV platform hizmetini sunduklarını belirten Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Tivibu ile bugüne kadar geleneksel televizyon yayın anlayışını değiştirerek pek çok ilke imza attık ve çok kısa sürede ödemeli TV pazarında Türkiye'de ikinci sıraya yükseldik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle 2,9 milyon abonemizi, TV yayınlarını anında geri almalarına veya kaydederek sonradan izlemelerine olanak tanıyan ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. Tivibu Spor kanallarımız aracılığıyla abonelerimize üç yıllığına Türk Basketbol Süper Ligini canlı izleme keyfini yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üstelik bunu, Türkiye'de her kesim tarafından erişilebilir olma vizyonuyla, aylık 1 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarımızla yapıyoruz. Amacımız Tivibu'nun zengin içeriğinin her haneye ulaşmasını sağlamak" diye konuştu.Kadınların her alanda olduğu gibi spordaki varlığının da son derece değerli ve önemli olduğunu dile getiren Doany, bunu sahiplenmek adına Basketbol Kadınlar Ligi maçlarının yayın haklarını da aldıklarını belirtti.