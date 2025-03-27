Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, 28 Mart Cuma günü oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın maç programı şöyle:
28 Mart Cuma:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor (BJK Fibabanka)
29 Mart Cumartesi:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Bursaspor Yörsan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Manisa Basket Divissa (TOFAŞ)
30 Mart Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
31 Mart Pazartesi:
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta başlıyor!
Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta 28 Mart Cuma günü tek maçla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, 28 Mart Cuma günü oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.
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