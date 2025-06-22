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Basketbol Süper Ligi final serisinde sıra dördüncü maçta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka, pazartesi günü kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

calendar 22 Haziran 2025 11:41 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi final serisinde sıra dördüncü maçta
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.


Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. 


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