Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grupları kura çekimi yapıldı.



İlk tur grup aşamasını geçen 16 takım, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu dörderli 4 gruba ayrıldı.



Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka I Grubu'nda, Türk Telekom ise K Grubu'nda yer aldı.



Play-off gruplarındaki karşılaşmalar, 2-3 Mart tarihlerinde başlayacak ve 6-7 Nisan tarihlerinde sona erecek.



Altı maç sonunda grubunu ilk 2 sırada bitiren ekipler, 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale yükselecek.



Play-off turu gruplarının dağılımı şöyle:



I Grubu: TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya)



J Grubu: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), VEF Riga (Letonya), Igokea (Bosna Hersek)



K Grubu: Türk Telekom, SIG Strasbourg (Fransa), AEK (Yunanistan), Nizhny Novgorod (Rusya)



L Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Brose Bamberg (Almanya), ERA Nymburk (Çekya), Dinamo Sassari (İtalya)



