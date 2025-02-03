Basketbol BKT Eurocup'ta son hafta heyecanı

Basketbolda Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen BKT Eurocup'ta normal sezonun gruplardaki son maçları oynanacak ve play-off ile çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Avrupa Kupası'nda 10'ar takımın yer aldığı A ve B Grubu'nda 18. hafta maçları yarın ve 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Beşiktaş Fibabanka da gruplarındaki son maçlarını 5 Şubat Çarşamba günü yapacak.
Gruplarında ilk 2'ye giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grupta 3 ila 6. sırada yer alan ekipler, play-off turuna kalacak. 7 ila 10. sıradaki takımlar ise kupaya veda edecek.
- Bahçeşehir Koleji çeyrek finali garantiledi
Avrupa'da çok iyi bir sezon geçiren Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider bitirmeyi haftalar önce garantiledi.
İlk 2 sırada yer aldığı için adını direkt çeyrek finale yazdıran İstanbul ekibi, son maçına deplasmanda formalite gereği çıkacak. Bahçeşehir Koleji, İspanya deplasmanında gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Joventut Badalona'yla karşı karşıya gelecek.
- Türk Telekom play-off'u garantiledi hedef çeyrek final
B Grubu'nda yer alan Türk Telekom, grubu ilk 6'da bitirip play-off'a yükselmeyi garantilerken son hafta maçına çeyrek final için çıkacak.
İsrail ekibi Hapoel Bank Jahav ile Bulgaristan'da karşılaşacak Türk Telekom, rakibini mağlup etmesi durumunda grubu 2. sırada bitirecek ve play-off turunu es geçerek doğrudan çeyrek finale yükselecek.
- Beşiktaş Fibabanka'nın play-off şansı kendi elinde
A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Fibabanka, son hafta maçını kazanırsa play-off'a çıkacak.
İlk 2 şansı olmayan Beşiktaş, son hafta maçında grupta iddiası bulunmayan İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.
Rakibini yenmesi durumunda play-off bileti alacak Beşiktaş, aksi durumda diğer maçların sonuçların bekleyecek. Siyah-beyazlılar maçtan mağlup ayrılması halinde ratiopharm Ulm ve Buducnost VOLI'nin galip gelmesiyle Avrupa kupalarına veda edecek.
- Eleme turları formatı
BKT Eurocup'ta bu sezon eleme turları farklı bir formatta oynanacak.
Play-off turunda gruplarında 3 ila 6. sırada bitiren 8 takım play-off turunda karşılaşacak. Play-off turu sıralamayı üst sırada bitiren takımın sahasında tek maç usulüne göre yapılacak.
Çeyrek final maçları da yine aynı şekilde grupları ilk 2 sırada bitiren takımların sahasında tek maçlı eleme usulüyle gerçekleştirilecek.
Değişiklik ise yarı final ve final etabına geldi. Yarı final ve final maçları üç maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet alan takım rakibini eleyecek.
Play-off maçları 4-5 Mart, çeyrek finaller 11-12 Mart'ta oynanacak. Yarı final serileri 25 ve 28 Mart'ta ve gerekirse 2 Nisan'da yapılacak.
Final serisi ise 8 ve 11 Nisan'da ve gerekirse 16 Nisan'da oynanacak.
Basketbol BKT Eurocup'ta son hafta heyecanı
BKT Eurocyup'ta Bahçeşehir Koleji çeyrek finali garantilerken, Türk Telekom doğrudan çeyrek final için sahaya çıkacak. Beşiktaş Fibabanka ise play-off şansını kendi ellerinde tutuyor.
Basketbolda Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen BKT Eurocup'ta normal sezonun gruplardaki son maçları oynanacak ve play-off ile çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
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